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Валентина Матвиенко, член Совета Федерации, в рамках выступления на мероприятии «Лидеры России» заявила, что в мире устали от «мужской политики», поэтому пришло время «эры мягкой силы», где большую роль станут играть женщины.

По мнению спикера Совфеда, женщины имеют большую склонность к дипломатии и компромиссным решениям, чем мужчины. Она добавила, что в рамках площадки «Россия – страна возможностей» 21 сентября будет запущена образовательная программа под названием «Женщина – лидер».

Она призвала девушек принять участие в данной программе, чтобы начать продвигать женскую повестку, как в стране, так и во всем мире. Матвиенко отметила, что это позволит им максимально реализовать свои возможности. В конце она порекомендовала женщинам, которым удалось занять руководящие должности, сохранять свою женственность.

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ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
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