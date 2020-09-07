Валентина Матвиенко, член Совета Федерации, в рамках выступления на мероприятии «Лидеры России» заявила, что в мире устали от «мужской политики», поэтому пришло время «эры мягкой силы», где большую роль станут играть женщины.

По мнению спикера Совфеда, женщины имеют большую склонность к дипломатии и компромиссным решениям, чем мужчины. Она добавила, что в рамках площадки «Россия – страна возможностей» 21 сентября будет запущена образовательная программа под названием «Женщина – лидер».

Она призвала девушек принять участие в данной программе, чтобы начать продвигать женскую повестку, как в стране, так и во всем мире. Матвиенко отметила, что это позволит им максимально реализовать свои возможности. В конце она порекомендовала женщинам, которым удалось занять руководящие должности, сохранять свою женственность.