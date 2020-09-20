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Ляйсан Утяшева поразила поклонников своей схожестью с Анджелиной Джоли.

Утяшева, как отмечается, стала ведущей в шоу “Танцы на ТНТ”. Уже давно спортсменка носит короткую стрижку, но для проекта отрастила длинные волосы. На своей странице в Instagram она опубликовала видео с кастинга в Казани, представ в новом образе, в платье-бандо, с серебряной цепочкой-чокером на шее, и в открытых туфлях.

Как отметили поклонники в комментариях, с новой причёской Ляйсан стала весьма сильно напоминать голливудскую звезду Анджелину Джоли, настолько, что некоторые в первый момент даже не поняли, на кого именно смотрят. В целом же они оценили длинные волосы 35-летней спортсменки, и заметили, что с такой причёской ей лучше, нежели с короткой стрижкой, которая её старит.

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