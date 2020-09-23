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Ливийская национальна армия раскрыла подробности аварийной посадки своего боевого вертолёта вблизи города Сукна, который находится в муниципалитете Джуфра.

Ранее поступило сообщение о том, что в результате происшествия никто не пострадал. В ЛНА сообщили, что причины инцидента будут опубликованы Главным командованием после проведения дополнительного расследования.

ЛНА раскрыла подробности экстренной посадки военного вертолёта

Представители ЛНА уточнили, что при совершении экстренной посадки вертолёт накренился из-за надломленной стойки шасси. Лопасти начали задевать землю, в результате чего произошло возгорание.  Экипаж успел покинуть летательный аппарат и отойти на безопасное расстояние. Вертолёт полностью сгорел.

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