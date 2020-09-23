ЛНА раскрыла подробности экстренной посадки военного вертолёта

Ливийская национальна армия раскрыла подробности аварийной посадки своего боевого вертолёта вблизи города Сукна, который находится в муниципалитете Джуфра.

Ранее поступило сообщение о том, что в результате происшествия никто не пострадал. В ЛНА сообщили, что причины инцидента будут опубликованы Главным командованием после проведения дополнительного расследования.

Представители ЛНА уточнили, что при совершении экстренной посадки вертолёт накренился из-за надломленной стойки шасси. Лопасти начали задевать землю, в результате чего произошло возгорание. Экипаж успел покинуть летательный аппарат и отойти на безопасное расстояние. Вертолёт полностью сгорел.