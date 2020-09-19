Целых четыре дня летний кинотеатр «Гараж» будет показывать всем желающим фильмы, которые были представлены на фестивале «Кинотавр» этого года. Показ начнется 21 сентября анимационной лентой «Нос, или заговор «не таких»». В качестве основы для этого фильма режиссер Андрей Хржановский взял повесть Николая Гоголя «Нос».

На следующий день зрителям покажут фильм «Пугало», который снял якутский режиссер Дмитрий Давыдов. Лента отметилась на «Кинотавре», получив приз за главную женскую роль, а также Гран-При фестиваля.

23 и 24 сентября в «Гараже» можно будет увидеть еще две картины. Первая – это творение Марины Игнатенко под названием «Город уснул», в вторая – созданный Иваном Твердовским фильм «Конференция».

Напомним, что в пятницу завершился фестиваль «Кинотавр-2020». Помимо перечисленных выше работ призы получили картины «Китобой» и «Доктор Лиза», а также короткометражка под лаконичным названием «Сера».