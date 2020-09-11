Певице Ларисе Долиной 10 сентября исполнилось 65 лет. Праздник она отметила в одном из столичных ресторанов.

В числе гостей были не только родственники, но звёздные друзья певицы – Валерия и Иосиф Пригожин, Лолита, Николай Басков, Алла Пугачева и Максим Галкин, и множество других знаменитостей. Ведущим мероприятия стал Гарик Мартиросян. Те же, кто по какой-либо причине не сумели явиться лично, поздравили Долину в Instagram.

Для праздника Долина выбрала вечернее платье из тёмно-синего шелка, которое высоко оценили и гости мероприятия, и поклонники. Образ был дополнен насыщенным макияжем с использованием практически чёрной помады. По мнению некоторых поклонников, в таком образе певица стала выглядеть значительно моложе своих 65-ти лет.