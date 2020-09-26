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Ксения Собчак в эфире своей YouTube-передачи “Осторожно, новости!” высмеяла измену Сергея Глушко его жене Наташе Королевой.

Собчак представила клип-пародию на песню Королевой “Синие лебеди”. В частности, в тексте песни говорится о том, что Собчак абсолютно не верит в то, что, по словам Глушко, его любовница его опоила, а затем воспользовалась его состоянием для того, чтобы получить известность “на хайпе”. Как считает ведущая, Тарзан уже долгое время изменяет Королевой, которую она поддержала, назвав сильной и независимой женщиной.

Собчак заявила, что и её, и певицу предавали мужчины, которых они любили, и сообщила, что всегда поддержит Королеву, если ей это потребуется. Также она высказала мнение, что Глушко и его любовница, Анастасию Шульженко, вполне друг другу подходят, так как у них у обоих нет моральных принципов.

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