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Глава UFC Дана Уайт подверг жесткой критике Конана Макрегора за то, что боец, якобы, выложил в интернет их переписку, речь в которой шла о бое с Диего Санчесом. Президент заявил, что тем самым Конан нарушил кодекс чести, что недостойно мужчины.

Ирландец не заставил долго ждать ответа на эти обвинения. Он заявил, что Уайт врет. По его словам, президент UFC не дал ему возможности принять участие в поединке с Джастином Гэтжи. Макгрегор заявил, что быть готов драться, но глава промоушена сообщил обратное. «Нарушением кодекса стало твое вранье. И дело совсем не в Диего Санчесе», – написал Конан в своем аккаунте в Твиттере.

Диалог, о котором идет речь, состоялся между президентом UFC и теперь уже бывшим бойцом ассоциации в феврале текущего года. Макгрегор просил Уайта организовать его бой с Санчесом, однако тот ответил отказом. Именно этот эпизод разговора Конан опубликовал в социальных сетях.

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