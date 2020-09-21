Компания Airbus создала концепцию самолётов, обладающих водородными двигателями. Были представлены три различных концепта.

Как сообщается, все модели входят в семейство Zero. По словам гендиректора компании Гийома Фори, для коммерческой авиации это является историческом моментом, и они собираются сыграть ведущую роль в столь важном переходе.

Первая модель обладает турбовентиляторными двигателями, и сможет вмещать 120-200 пассажиров. Самолёт сможет преодолевать расстояния более 3 500 километров. Вторая модель сможет преодолевать до 1 800 километров со ста пассажирами. Отмечается, что этот самолёт относится к региональному классу.

Третья модель представляет самолёт компоновки “летающее крыло” с широким фюзеляжем, при этом он будет летать на расстояние, аналогичное первой модели, и перевозить столько же пассажиров.