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В информагентстве Sohu из КНР сообщили, что разведывательный самолет М-55 с момента своего создания поставил множество различных рекордов.

Согласно словам китайских экспертов, первый полет этого советского самолета произошел в конце 80-х годов прошлого столетия. Он способен непрерывно находиться в воздухе на протяжении 8 часов, поднимаясь на высоту свыше 20 тысячи метров. Его основное предназначение заключалось в осуществление разведывательных миссий, однако при необходимости его можно было использовать в виде боевого воздушного судна.

СССР так и не организовали серийный выпуск этих самолетов, поэтому было создано лишь несколько М-55, но даже они смогли поставить свыше 20 рекордов скорости подъема и высоты. В Соединенных Штаты внимательно следили за разработкой и полетами этих машин, считая, что они предназначались для перехвата аростатов-разведчиков.

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  • Анна
  • 21.09.2020
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