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Пользователи Сети раскритиковали Ким Кардашьян за неудачный пляжный образ.

Как отмечается, в Сети были опубликованы фото Кардашьян, сделанные во время фотосессии на пляже в Малибу. Ким позирует на фоне океанских волн в бежевых плавках и в полупрозрачной тёмной рубашке, сквозь которую просвечивает её грудь. Образ дополнен украшениями и солнцезащитными очками, которые Ким держит в руке.

Однако многие пользователи Сети не оценили внешний вид Кардашьян. Они сравнили её тело с репой, и высказались также, что она “наполовину мужик, наполовину лама”. Некоторые прямо заявили о пластических операциях, и сообщили, что Кардашьян следует держаться подальше от океана, так как там и так много пластика. Другие просто раскритиковали её тело, назвав его бесформенным и коренастым.

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