Кайли Дженнер, американская миллиардерша, разместила в соцсети новые фото в бикини, вызвав тем самым настоящий фурор в Интернете.

На размещенных фотоснимках знаменитость позирует в откровенном купальном костюме от Dior яркой расцветки, который наглядно демонстрирует ее роскошные формы. К тому же бикини так плотно обтягивает грудь звезды, что может упасть с нее при любом резком движении. Дженнер не стала снимать с себя драгоценности, но при этом отказалась от яркого макияжа.

В подписи к посту предпринимательница обратила внимание пользователей на грядущие выборы президента США. Всего за день данные фотографии смогли набрать свыше 9 миллионов отметок «нравится» и тысячи комментариев с комплиментами.