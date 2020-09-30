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Конфликт в Нагорном Карабахе постепенно переходит в совершенно новую стадию. Как известно, ранее о помощи Азербайджану заявила Турция. Теперь в противостояние намеревается включиться Иран, который собирается выступать на стороне Армении.

Пока сообщается о том, что Минобороны этого государства перебрасывает как можно ближе к азербайджанской границе свою бронетехнику. Причем делает это в экстренном порядке. Сообщается, что в составе вооружения замечено более 30 танков Т-72, а также как минимум двадцать гаубиц.

Тегеран ввязывается в данный конфликт совсем не случайно. Все дело в том, что азербайджанская сторона атаковала населенные пункты Ирана, расположенные прямо на границе. Теперь Минобороны этой страны заявляет, что переброска техники должна несколько охладить военнослужащих Азербайджана и предотвратить дальнейшие удары по приграничным территориям.

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