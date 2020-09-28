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Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала новые фотографии, вызвавшее среди поклонников бурное обсуждение.

Как отмечается в подписи, кадры был сделан на репетиции спектакля “Дачники”. На самой первой фотографии актёр Борис Миронов, приобняв Асмус, залез ей ладонью под футболку в районе груди. Именно этот снимок вызвал множество вопросов у подписчиков, но Кристина их не прокомментировала.

Как предположили некоторые, фото было выставлено для того, что Гарик Харламов, бывший муж Асмус, приревновал. Другие подписчики поинтересовались, ищет Миронов грудь или ласкает её. Также один из подписчиков заявил, что не хотел бы, что его жену лапали.

Верные поклонники актрисы напомнили, что Асмус является свободной женщиной, и, кроме того, фото сделано на репетиции спектакля.

 

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