Марат Хуснуллин, занимающий должность вице-премьера, рассказал о том, что законопроект о программах о реконструкции и сносе жилых зданий, а также о комплексном развитии территорий не предполагает проведения реновации во всех российских населенных пунктах. Он направлен лишь на скорейшее расселение тех домов, которые находятся в аварийном состоянии.

В то же время законопроект, который был внесен в Думу Евгением Москвичевым и целой группой сенаторов, подразумевает возможность реновации жилья в любом регионе России. Но для ее проведения требуется обязательно получение разрешения от более, чем 60 процентов жителей конкретного объекта.

Авторы этого законопроекта утверждают, что основой для него стала реновация жилья в столице. Они надеются, что новый закон позволит ускорить процесс сноса аварийных и ветхих зданий. Порядок расселения и другие тонкости отданы властям регионов. Они же будут заниматься развитием территорий населенных пунктов.