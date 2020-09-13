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На «Телеграм»-канале «Кибер Партизаны» хакеры из Белоруссии пригрозили Александру Лукашенко, белорусскому лидеру, обрушением банковской, энергетической и налоговой систем в случае продолжения задержания митингующих.

Согласно словам авторов обращения, адресованного президенту Белоруссии, если до 13 сентября силовики не прекратят арестовывать протестующих, а сам он не уйдет со своей должности, то в стране забудут такое слово как налоги. Хакеры также угрожают Лукашенко «убийством рубля» и «блокировкой счетов его близких друзей».

К обращению присоединились многие разработчики IT сферы, которые потребовали, чтобы президент вышел из дворца Независимости и принес извинения всему народу Белоруссии. В СМИ напоминают, что в этой стране уже более месяца продолжаются массовые протесты. Люди обвиняют власти в нечестных выборах.

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  • Анна
  • 10.09.2020
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