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Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в честь своего дня рождения поделилась фотографией, на которой предстала полностью обнажённой.

В кадре, опубликованном на странице в Instagram, 48-летняя Гвинет позирует в саду собственного дома под деревом. Она стоит боком к фотографу, прикрыв грудь руками и широко улыбаясь. В подписи актриса сообщила, что снялась в костюме, в котором родилась. Также она поблагодарила поклонников за поздравления.

В комментариях подписчики выразили восхищение внешним видом Гвинет и её фигурой. Они заметили, что её “наряд” является самым лучшим, и отметили, что если бы сами обладали подобным телом, то всегда бы ходили обнажёнными.

Менее чем за сутки, прошедшие с момента публикации, фото набрало боле 870 тысяч “лайков” и почти 15 тысяч комментариев и поздравлений.

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