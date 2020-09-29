Первый, а вместе с тем и последний президент СССР Михаил Горбачев порекомендовал будущему американскому лидеру, который одержит победу на выборах, первым делом встретиться в Владимиром Путиным. Он заявил, что сейчас сложилась очень сложная ситуация, которая может привести к выходу гонки ядерных вооружений из-под контроля.

Горбачев сообщил, что необходимо как можно скорее продолжать диалог, а не сохранять ситуацию в том «замороженном» виде, в котором она находится сейчас. В противном случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Кроме того, экс-президент Советского Союза напомнил, что в 80-е годы минувшего века наблюдалось нечто подобное. Холодная война, гонка вооружений – все это угрожало миру. Однако, по словам Горбачева, тогда удалось все взять под контроль. Теперь Путину и будущему американскому президенту следует организовать «второй Рейкьявик», чтобы добиться тех же результатов.