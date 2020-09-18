Как заявил Андрей Игнатьев, глава Российского союза туриндустрии, чартерные рейсы, как ожидается, продолжат совершать перелёты в Турцию до конца следующего месяца.

Он отметил, что это наиболее популярное среди россиян направление, и заявил, что на осенних каникулах спрос даже может возрасти. Пи этом стоимость туров, если сравнивать с 2019 годом, уменьшилась. Так, можно найти недельный тур вдвоём стоимостью всего в 25 тысяч рублей.

Однако из-за панических слухов о второй волне коронавируса и якобы закрытии границ после 20 сентября, люди, заказывающие туры в августе и начале сентября старались успеть раньше. Если же путёвка была после 20 сентября, её не брали.

Игнатьев сообщил, что подобные слухи весьма негативно влияют на туризм и общественное мнение, и высказал уверенность в том, что с осени и до весны следующего года ависообщение будет восстанавливаться. Любые же отклонения будут краткосрочными.