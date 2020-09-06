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В настоящий момент создатели сериала «Воронины» не могут ни о чем думать, так как сильно скорбят по безвременно ушедшему Борису Клюеву. Об этом рассказал генеральный директор «СТС-медиа» Вячеслав Муругов. Он также заявил, что смерть актера стала серьезным ударом для всей съемочной группы.

По словам Муругова, сериал был продлен еще на два сезона. При этом 24 серии из первого сейчас уже отсняты. Однако что делать с проектом дальше, пока никто не знает. Ведь подавляющее большинство российских зрителей смотрело его только ради Клюева, который отлично сыграл роль Николая Петровича Воронина.

Гендиректор телеканала считает, что все держалось именно на Клюеве, поэтому съемочной группе будет очень не хватать знаменитого актера. Смерть исполнителя одной из главных ролей повергла съемочную группу в шок. Создатели сериала уже выразили соболезнования родственникам Клюева. Судьба проекта будет решена позже.

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