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Арцрун Ованнисян, представитель оборонного ведомства Армении, заявил, что информация о ликвидации их полка азербайджанскими вооруженными силами не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее в Баку сообщили, что уничтожили воинскую часть, расположенную в Нагорном Карабахе в Мартуни. В армянском Минобороны отметили, что это не так. Сама подача данных о том, что была ликвидирована вся часть, демонстрирует малый уровень знаний тех, кто распространяет данную информацию, отметил чиновник.

Ованнисяном были также опровергнуты сведения, согласно которым Азербайджан смог убить высокопоставленного армянского офицера во время одного из ударов. В Баку перед этим заявили, что ликвидировали Карена Бабаяна, полковника армянской армии.

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