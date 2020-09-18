Актриса Елизавета Боярская обратилась за помощью в сборе денег на реабилитацию Евгения Леонова-Гладышева.

Как она рассказала, Леонов-Гладышев, являющийся народным артистом, в 2018 году получил весьма тяжёлую черепно-мозговую травму. Из неё он даже впал в кому и находился в реабилитационном отделении больницы. Из-за этого серьёзно пострадало его здоровье, артист получил инвалидность. К настоящему времени он уже прошел ряд реабилитационных курсов, и, как отмечается, находится в положительной динамике.

Однако стоимость всего лишь одного курса составляет 250 тысяч, а их требуется три в год. Боярская также особо подчеркнула, что в первую очередь просит помощи не у своих поклонников, а у коллег, артистов и других кинематографистов.

На Леонова-Гладышева, как сообщается, напали и нанесли сильнейший удар по голове в то время, когда он ехал на съёмки в Москву. После нескольких месяцев в больнице, сейчас он находится дома.