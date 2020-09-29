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Эксперты рассказали о рисках для Российской Федерации в связи с возможным началом полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией.

В воскресенье, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха снова столкнулись вооруженные силы Баку и Еревана. Практически каждый день обе стороны сообщают об уничтожении техники и нейтрализации бойцов друг друга. Ведутся также обстрелы с использованием артиллерии и авиации.

По мнению аналитиков ICG, если Армении окажется под угрозой вторжения, то РФ непременно вступится за нее, так как эта страна состоит в ОДКБ. Ереван называет данную организацию «дырявым зонтиком безопасности». Азербайджан при этом сотрудничает с Турцией, которая пообещала прийти на помощь в случае конфликта. Все это может привести к значительному ухудшению ситуации в регионе.

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