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Станислав Тарасов, политолог из РФ, считает, что военный конфликт в Нагорном Карабахе был спланирован и реализован Турцией, пытающейся вовлечь в него Россию.

Согласно словам эксперта, Азербайджан называет себя «сильной страной», отмечая, что Армения «слабая». Но при этом он заявляет, что именно армянские вооруженные силы нанесли первый удар, якобы желая захватить новые территории. Однако, по мнению Тарасова, в этом нет смысла, так как Еревану не нужны дополнительные земли. Анкара при этом сразу же поддержала Баку, заявив, что армяне нарушили перемирие.

Политолог считает, что Турция пытается напрямую вовлечь в этот конфликт Российскую Федерацию, возможно, тем самым отвлекая ее от войны в Ливии, Ираке и Сирии. Российский МИД пытается урегулировать данный кризис с помощью дипломатии, но Тарасов считает, что она в этом случае не поможет.

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