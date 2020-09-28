21-летняя модель Алеся Кафельникова подтвердила свой роман с бизнесменом Георгием Петришиным, который ранее был женихом актрисы Светланы Ходченковой.

На своей странице в Instagram Алеся опубликовала фото, на которой пара позирует, судя по всему, в ванной комнате. Алеся облачена в вечернее платья с накинутым на плечи пиджаком Георгия, которым себе выбрал официальный костюм. Как отметила модель, она находятся в Париже.

Слухи о том, что Кафельникова встречается с Петришиным появились ещё в июле. Подписчики сумели разглядеть его в одном из видео Алеси, опубликованном в Stories Instagram. Незадолго до этого, в начале лета, Кафельникова рассталась с Владимиром Новицким, являющимся сыном учёного Евгения Новицкого.