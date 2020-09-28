читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

21-летняя модель Алеся Кафельникова подтвердила свой роман с бизнесменом Георгием Петришиным, который ранее был женихом актрисы Светланы Ходченковой.

На своей странице в Instagram Алеся опубликовала фото, на которой пара позирует, судя по всему, в ванной комнате. Алеся облачена в вечернее платья с накинутым на плечи пиджаком Георгия, которым себе выбрал официальный костюм. Как отметила модель, она находятся в Париже.

Слухи о том, что Кафельникова встречается с Петришиным появились ещё в июле. Подписчики сумели разглядеть его в одном из видео Алеси, опубликованном в Stories Instagram. Незадолго до этого, в начале лета, Кафельникова рассталась с Владимиром Новицким, являющимся сыном учёного Евгения Новицкого.

Вам может понравиться

Актёр Вин Дизель выпустил свою первую песню

Американский актёр Вин Дизель решил попробовать себя на новом поприще и выпустил… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.09.2020
  • читать 1 минуту

Балуев объяснил, почему отказался сниматься в США в роли “плохого русского”

Актёр Александр Балуев в беседе с журналистами издания “Известия” рассказал об отказе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.09.2020
  • читать 1 минуту

Друг Наташи Королевой и Тарзана объяснил быстрое примирение пары

Друг семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – ясно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 28 сентября – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 25 °C |