Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов принял участие в шоу “Звёзды сошлись” и впервые рассказал об инциденте, после которого оказался на больничной койке.

Как сообщается, весной Дмитрий получил множество серьёзных травм. По его словам, у него нашли 12 переломов, а нос просто отсутствовал, и ему всё ещё нужно восстанавливаться. Что конкретно случилось, Дмитрий не уточняет, ссылаясь на следствие. По слухам, к инциденту могла иметь отношение Лолита, но Иванов это опроверг, заявив, что был несчастный случай.

Как он рассказал, восстановить лицо до конца ему всё ещё не удалось. Ему выбило передние зубы, челюсть перекосило, была угроза полностью лишиться зрения. Дмитрию были поставлены штыри, дышать приходилось через рот. Около пяти дней он вообще не мог встать.

Сейчас Дмитрию приходится носить во рту капу вместо зубов. Питаться он может только через трубочку, из-за чего он похудел на восемь килограмм. Также ему предстоит ещё несколько операций, и уже шесть было проведено.