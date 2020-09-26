Брэд Питт в настоящее время, как сообщается, встречается с 27-летней моделью Николь Потуральски.

Пару совершенно не смущает ни разница в возрасте – самому актёру уже 56 лет, ни то, что Николь официально замужем и, похоже, не собирается в ближайшее время подавать на развод. Впрочем, судя по всему, торопиться ей и некуда – по словам близких друзей Питта, сейчас он не готов к новому браку.

После расставания с Анджелиной Джоли, которое актёр пережил достаточно тяжело, он не готов к серьёзным продолжительным отношениям, опасаясь вновь испытать душевную боль. Формат отношений, в котором они сейчас состоят с Николь – лёгкий флирт и отсутствие серьёзных обязательств, его полностью устраивает.

Девушка, как сообщается, когда находится в Лос-Анджелесе, практически всё время проводит с Питтом, но затем она возвращается в Берлин, и актёр получает возможность насладить свободой.