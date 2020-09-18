Очевидцы сообщили, что в день намеченных переговоров по возобновлению экспорта нефти в Ливии боевики запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане» и глава Высшего государственного совета Халед Мишри напали на заместителя главы Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга. Они силой пытались заставить вице-премьера отказаться от диалога.

По информации LibyanNews, в Сирт прибыли представители всех регионов страны, официальных органов власти, шейхи и старейшины племен. С целью сорвать межливийские переговоры и тем самым продлить ливийский кризис, «Братья-мусульмане» воспрепятствовали прибытию Майтыга для консультаций. В дом вице-премьера ворвались боевики во главе с председателем Высшего государственного совета ПНС Халедом Мишри. Они угрожали зампреду ПНС расправой, сообщает AkhbarAjila. Он был жестоко избит и заперт в своем доме. Об этом стало известно из записи пользователя социальной сети Facebook.

Попытки помешать продвижению переговоров не закончились на этом. По данным агентства Almarsad, 18 сентября неизвестные вооруженные люди атаковали конференц-зал, в котором должен был выступить замглавы ПНС.

Ранее Ахмед Майтыг поддержал предложение фельдмаршала Ливийской национальный армии Халифы Хафтара о переговорах по поводу возобновления добычи и экспорта нефти. Общими усилиями были организованы межливийские переговоры с участием представителей регионов страны, шейхов и старейших племен. В итоге было подписано соглашение, согласно которому нефтяная отрасль снова начнет функционировать. Документ также предполагает создание комитета, следящего за справедливым распределением доходов от энергоресурсов между Триполитанией, Киренаикой и Феццаном.