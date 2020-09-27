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В Кировском р-не Ленинградской области произошел масштабный пожар, в результате которого погибли почти 7 000 цыплят. Сообщается, что горел ангар площадью 180 кв. м, расположенный в деревне Рындела. По представленной спасателями информации, удалось вытащить из огня около пятисот живых курей. Люди на пожаре не пострадали.

Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что в настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Для его тушения было задействовано 4 единицы техники, а также 16 спасателей. Процесс ликвидации занял примерно 7 часов. Однако еще предстоит выяснить причину возгорания, чем займутся представители правоохранительных органов.

Ангар находится во владении фермерского хозяйства «Шумские просторы». Его продукция известна во многих торговых точках области. Она также поставляется в элитные магазины Санкт-Петербурга, так как выделяется высоким качеством.

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