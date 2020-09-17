Онлайн-сервис, работающий в сфере трудоустройства, провел опрос, в которым выяснил общественное мнение по поводу захоронения тела Владимира Ленина. Выяснилось, что почти 40 процентов не просто поддерживают эту идею, но и хотят, чтобы вождя мировой революции похоронили в кратчайшие сроки.

Иную точку зрения высказали 17 процентов из 1600 опрошенных. Они полностью согласны с тем, что Ленина нужно похоронить. Однако сперва следует подождать, пока уйдут представители поколения, которые до сих пор чтут Владимира Ильича.

22 процента респондентов проголосовали за то, чтобы оставить все как есть. Они против захоронения Ленина и уверены, что его тело должно остаться в Мавзолее.

Вопрос с захоронением вождя поднимается в России время от времени. Результаты показывают разные результаты. Но дело даже не в них, а в том, что политические силы предпочитают не касаться этой темы, считая ее слишком уж щекотливой.