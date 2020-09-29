Ангелина Семенова, девушка-боксер из РФ, решила вызвать на поединок Ольгу Бузову, российскую исполнительницу и телеведущую.

На своей страничке в соцсети «Инстаграм» молодая боксерша заявила, что не против устроить бой со знаменитостью. Она добавила, что Бузова может сама выбрать время и место поединка. Однако причины конфликта раскрыты не были. Фанаты считают, что спортсменка просто решила проучить звезду за неоднозначные поступки и вульгарное поведение.

Боксерша также потребовала от Бузовой, чтобы та не отказывалась от своих слов. Дело в том, что ранее певица заявила о готовности выйти на ринг против любого оппонента. Семенова дала обещание, что не станет сильно бить исполнительницу, но постарается все сделать красиво.