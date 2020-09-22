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Российский ирландец Артем Лобов, который провел несколько боев в турнирах под эгидой UFC, разместил в своем Instagram интригующий снимок. На нем он обнимается с известной певицей Зарой. Подпись под фото не оставила никаких сомнений в том, что артистку и бойца связывают любовные отношения. Артем написал, что бойца, который пообещал одержать победу «ради нее» ничего не может сломить.

Поклонники заметили, что Лобов своих чувств не скрывает, а вот сама Зара пока молчит. Несколько лет назад она пережила развод с Сергеем Ивановым, которому родила двух мальчиков.

Лобов участвовал в семи боях, в двух из которых одержал победы. Сейчас он активно занялся кулачными боями и уже успел одержать две победы в трех поединках. Поклонники смешанных единоборств знают, что Артем является одним из наиболее близких друзей Конора Макгрегора

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