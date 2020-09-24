В среду во Дворце независимости, что в столице Беларуси, прошла тайная инаугурация «старого нового» главы государства Александра Лукашенко. Впечатлениями от посещения этого действа поделились белорусские артистки Валентина и Александра Груздева.

Певицы рассказали о том, что у входа в здание у всех гостей отобрали мобильные телефоны, поэтому возможность связаться с кем-либо отсутствовала. Кроме того, сами они до последнего момента не знали, что приглашены на процедуру чествования нового главы государства. Цель визита оставалась тайной.

Одна из сестер сообщила прессе, что вокруг увидела много военнослужащих в гражданской одежде. Именно в тот момент «звезды» поняли, что присутствуют на инаугурации президента Беларуси.

Кроме того, на это событие были приглашены посол республики в РФ, многие известные спортсмены, актеры и артисты. Певицы рассказали также, что их снимал на камеру весьма известный человек, однако отказались раскрывать его имя.