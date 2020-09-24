Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В среду во Дворце независимости, что в столице Беларуси, прошла тайная инаугурация «старого нового» главы государства Александра Лукашенко. Впечатлениями от посещения этого действа поделились белорусские артистки Валентина и Александра Груздева.

Певицы рассказали о том, что у входа в здание у всех гостей отобрали мобильные телефоны, поэтому возможность связаться с кем-либо отсутствовала. Кроме того, сами они до последнего момента не знали, что приглашены на процедуру чествования нового главы государства. Цель визита оставалась тайной.

Одна из сестер сообщила прессе, что вокруг увидела много военнослужащих в гражданской одежде. Именно в тот момент «звезды» поняли, что присутствуют на инаугурации президента Беларуси.

Кроме того, на это событие были приглашены посол республики в РФ, многие известные спортсмены, актеры и артисты. Певицы рассказали также, что их снимал на камеру весьма известный человек, однако отказались раскрывать его имя.

Вам может понравиться

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

Представители СК РФ заявили, что на территории Красноярского края были задержаны руководители… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Журналистка из Франции Кристель Неан в своем блоге на сайте AgoraVox подвергла… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мария Горбань очаровывает подписчиков фотографиями с мальдивского пляжа

Инстаграм-аккаунт Марии Горбань пополнился несколькими новыми весьма откровенными фото. Актриса в настоящий… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 сентября – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 24 сентября – пасмурно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Королев: погода, 24 сентября – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 24 сентября – пасмурно, до 20 °C | Армавир: погода, 24 сентября – ясно, до 26 °C |