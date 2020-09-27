Актёр Александр Балуев в беседе с журналистами издания “Известия” рассказал об отказе сниматься в фильмах Голливуда.

Согласно рассказу актёра, раньше ему довольно часто предлагали роли в голливудских фильмах, однако это были роли русских бандитов или коррумпированных чиновников. Из-за своих принципов Балуев отказался от карьеры в Голливуде.

Как отметил актёр, негодяев можно играть и в отечественном кино. Однако из-за того, что в кинопроизводстве начали демонстрировать то, что ты русский, и, таким образом, по умолчанию плохой, Балуев больше не соглашался на подобные роли. Многие его коллеги поступили также.

Также Балуев отметил, что раньше ему было неловко разговаривать за границе по-русски, но теперь ничего зазорного в этом он не видит.