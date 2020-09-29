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Армянский посол в РФ Вардан Тоганян заявил, что конфликт между его государством и Азербайджаном перешел на абсолютно новый уровень. Он рассказал о том, что ситуация практически ежечасно обостряется и требует использования новых видов вооружения для получения преимущества перед противником.

Так, Тоганян сообщил, что над армянской территорией все чаще появляются беспилотники, предоставленные Азербайджану поддерживающей его турецкой стороной. Но у Армении найдется, чем ответить. В ее распоряжении, по словам посла, имеются современные средства ПВО, способные уничтожать вражеские БЛА.

Он напомнил, что 4 года назад Армения закупила в РФ комплексы «Искандер», которые до того момента не реализовались за пределами России. Именно их военное ведомство страны планирует задействовать, если в небе над Карабахом появятся истребители F-16 и боевые беспилотники из Турции.

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