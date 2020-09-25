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Анфиса Чехова на своей странице в Instagram сделала подарок для мужской части своих подписчиков, опубликовав новое откровенное фото.

Как рассказала Чехова, она собиралась опубликовать целую фотосессию, однако практически все её кадры были удалены модераторами Instagram. В итоге ведущая смогла выложить лишь одну фотографию, прошедшую модерацию. В кадре она позирует спиной к зрителю, сидя лишь в одних трусиках в роскошной ванне.

В комментарии Чехова сообщила, что фото сделала для того, чтобы порадовать 35% своей мужской аудитории, которые заявили ей в сообщениях, что она про них забыла.

Поклонники восприняли снимок неоднозначно. Многие пришли в восторг от представленного, а другие посчитали, что фото слишком откровенное, и задали Чеховой вопрос, как она относится к тому, что её сын это увидит. На это Анфиса ответила, что сын считает, что у его мамы “самая пухленькая и красивая попа на свете”.

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