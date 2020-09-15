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14 сентября на YouTube было выложена очередная часть сериала “Ленты.ру” о русской музыке 90-х годов, ставшая уже девятой по счёту.

В этом выпуске было рассказано о ЛГБТ-концерте в России, который стал самым крупным из проводимых мероприятий подобного рода в стране. Как сообщается, выступление состоялось в 1999 году в московском Концертном зале имени Чайковского.

В мероприятии на сцене появилась Алла Пугачева, которая исполнила песню We Shall Overcome, провозглашённая гимном борьбы за права сексуальных меньшинств. Вместе с ней песню исполнил хор гомосексуальных певцов из Лос-Анджелеса, состоящий из 40 человек.

Как отмечается, Аллу Борисовну неоднократно называли “иконой” феминизма и ЛГБТ в России. Сама она заявляла, что поддерживает ЛГБТ, но считает, что однополые пары не должны воспитывать детей.

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