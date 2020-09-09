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Алла Пугачева стала гостьей шоу своего супруга Максима Галкина “Музыкалити”.

Во время программы Пугачева вместе с рэпером Бастой должна была проставить оценки пяти современным песням. Так, были представлены работы Dequine, Доры, Скриптонита, Моргенштерна и Элджея, Niletto и Клавы Коки.

Среди представленных композиций первое место получила песня “Москва любит…” в исполнении Скриптонита, получившего максимальные 10 баллов и от Пугачевой, и от Басты. Также высоко была оценена песня Dequine “На западе”.

А вот комментируя трек Моргенштерна и Элджея, Пугачева завила, что не знает их и “с шаманами” не общается. Тест их песни она назвала частушками.

В целом же, комментируя современную музыку, Пугачева заявила, что многие из её окружения считают, что это выливается какой-то “гной”, и ране не затянется, пока всё не выльется. Лучшие же из тех, кто работает сейчас, должны эту рану рубцевать.

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