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Американский актёр Вин Дизель решил попробовать себя на новом поприще и выпустил свой первый сингл под названием Feel Like I Do (“Чувствуй как я”).

Выпуск сингла состоялся, согласно информации NME, 25 сентября. Трек был записан совместно с диджеем из Норвегии под псевдонимом Kygo. Как отмечается, трек выполнен в жанре tropical house.

На своей странице в Instagram актёр поблагодарил своих поклонников за то, что поверили в него, и выразил надежду, что они гордятся. Вин Дизель отметил, что уже давно обежал делать музыкальный материал, вдохновляемый поклонниками на то, чтобы выйти из своей зоны комфорта.

В настоящее время сингл Вин Дизеля доступен на таких музыкальных сервисах, как Apple Music, Google Play и Spotify.

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