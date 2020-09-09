Актёр Дмитрий Певцов высказался насчёт приговора в отношении Михаила Ефремова.

Так, актёра осудили на восемь лет заключения, кроме того, он должен выплатить 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации старшему сыну погибшего. Согласно словам Певцова, смысла в развёрнутых комментариях по этому поводу он не видит. Он заявил, что есть суд, и есть решение суда, и комментировать по этому поводу ему нечего.

Отмечается, что в первое время после смертельной аварии, устроенной Ефремовым, Певцов находился на его стороне и выступал в его поддержку. На вынесении приговора он не был, так как лишь недавно выписался из больницы, где лечился от дыхательной недостаточности.

Многие известные личности и друзья Ефремова выступили в защиту актёра и заявили, что вынесенный приговор слишком жесток.