Западные актеры Чарли Шин, Дольф Лундгрен и Винни Джонс записали видеообращения в поддержку российского социолога Максима Шугалея, который незаконно удерживается в ливийской тюрьме “Митига”. Соответствующие ролики появились в Telegram-каналах.

Лундгрен поприветствовал россиянина и призвал его не сдаваться. Он порекомендовал помнить о том, что впереди его ждет только свобода.

Голливудский актер Чарли Шин посоветовал Шугалею беречь себя и не терять веры. Британец Винни Джонс заверил социолога, что все без исключения его поддерживают.

Продолжение вызвавшего широкий резонанс фильма “Шугалей” вышло на телеканале НТВ в минувшее воскресенье. Кинокартина основана на реальных событиях, которые сейчас происходят в Ливии. Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 2019 года незаконно удерживаются в подконтрольной боевикам RADA тюрьме “Митига”. Неофициальная тюрьма находится в ведении так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Россияне уверены, что вызванный фильмом общественный резонанс поможет ученым вернуться домой. О заточении социологов узнали не только в России, но и в странах Запада после того, как 11 сентября появилась англоязычная версия киноленты “Шугалей-2”.

Кроме того, широкой огласке помогает флешмоб, запущенный в соцсетях. Его поддержали российские знаменитости и общественные деятели.