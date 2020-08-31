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Евгений Сатановский, политолог из РФ, считает, что страны Запада совершают попытки подобраться к России через соседние с ней государства, включая Казахстан и Белоруссию.

Согласно его словам, страны Европы в настоящее время открыто вмешиваются во внутреннюю политику Белоруссии. Завершив «удар» по данной республике, они начнут давить на Казахстан. Вся эта стратегия направлена на то, чтобы как можно ближе подобраться к Кремлю. Он добавил, что у него нет ни малейших сомнений, что так оно и произойдет.

По мнению Сатановского, Москва должна максимально жестко пресекать все провокационные выходки западных стран, отвечая на них симметрично. Политолог уверен, что РФ следует в первую очередь разработать правильную внешнюю политику по отношению к Украине и прибалтийским странам.

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