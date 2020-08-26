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Телеведущая Екатерина Андреева, работающая на Первом канале, в своей новой публикации в Instagram рассказала о союзниках современных жителей России.

Она опубликовала кадр, сделанный в Крыму, и вспомнила о цитате императора Александра III – о том, что у Российской империи армия и флот являются союзниками. У россиянина же настоящего времени такими союзниками являются спорт, а также умеренность в еде. Она призвала подписчиков сразу же после того, как встал утром, начинать двигать всем, чем только движется.

Также 58-летняя Андреева отметила, что только от самого человека зависит, как сколько он сможет продолжать двигаться и насколько качественно это будет.

На фото телеведущая позирует на спортивной площадке в футболке зеленого неонового цвета и мини-шортах и леггинсах. Волосы она предпочла распустить.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
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  • Анна
  • 25.08.2020
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