Телеведущая Екатерина Андреева, работающая на Первом канале, в своей новой публикации в Instagram рассказала о союзниках современных жителей России.

Она опубликовала кадр, сделанный в Крыму, и вспомнила о цитате императора Александра III – о том, что у Российской империи армия и флот являются союзниками. У россиянина же настоящего времени такими союзниками являются спорт, а также умеренность в еде. Она призвала подписчиков сразу же после того, как встал утром, начинать двигать всем, чем только движется.

Также 58-летняя Андреева отметила, что только от самого человека зависит, как сколько он сможет продолжать двигаться и насколько качественно это будет.

На фото телеведущая позирует на спортивной площадке в футболке зеленого неонового цвета и мини-шортах и леггинсах. Волосы она предпочла распустить.