Сотрудники департамента культуры Воронежской области сообщили о том, что в регионе состоятся съемки новой кинокартины, организованной студией Алексея Учителя.

Речь идет о ленте «Земун». Ее основные сцены планируется снять на территории Новохоперского района. Съемки должны будут стартовать в середине текущего месяца. Вероятнее всего, они продлятся до конца сентября. Фильм расскажет о персонаже, который вернулся в деревню после длительного отсутствия.

Режиссерское кресло займет Эдуард Жолнин, а Учитель займет должности генерального продюсера и художественного руководителя. Главная роль досталась Евгению Ткачуку. В картине также примут участие актеры местных театров и известные российские артисты.