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В Псковской области за неделю с 13 по 19 августа клещи укусили 124 человека. Из них, как отмечается, было 40 детей.

Всего в регионе от клещей пострадали 2 465 человек, из них около трети, а именно, 747 человек – дети. При этом отмечается, что такие показатели на 32,5% ниже по среднемноголетним данным. Также это на 35,3% меньше, чем число укушенных местных жителей в прошлом году. Первый укус в текущем году был зафиксирован 19 февраля.

От клещевого вирусного энцефалита в этом году было привито 1 987 человек, в том числе 112 детей. Также были проведены акарицидные обработки на площади 107,1 гектара. При этом план рассчитан на 600 гектаров и, соответственно, план выполнен всего лишь на 17,9%.

Были исследованы 1 696 клещей, которых сняли с пострадавших людей. У 120 из них выявлен боррелиоз, у 24 – эрлихиоз, а вирусный энцефалит был обнаружен у 19 клещей. Также у одного клеща был выявлен гранулоцитарный анаплазмоз.

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