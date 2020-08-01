В Подмосковье 24-летний местный житель обвиняется в изнасиловании 80-летней женщины.

Инцидент произошёл 27 июля в Орехово-Зуево. Согласно имеющейся информации, мужчина гулял поблизости от населённого пункта. Здесь он увидел пожилую женщину, которая находилась на прогулке в лесополосе. Мужчина напал на неё и начал угрожать убийством. Затем он её изнасиловал.

В скором времени личность насильника была установлена благодаря генетической экспертизе. Выяснилось, что ранее его уже несколько раз судили за аналогичные преступления, а также за кражи. В ближайшее время будет решён вопрос о помещении обвиняемого под стражу.

Кроме того, отмечается, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.