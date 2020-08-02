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В социальной сети «ВКонтакте» появился пост одной из жительниц Новосибирска. Она рассказала друзьям и подписчикам о том, что ее супруга избила компания молодых людей. По словам автора публикации, муж сперва пытался прогнать со двора парня, употребляющего наркотические вещества, а затем подвергся нападению со стороны двоих неизвестных.

Женщина рассказала читателям, что ночью супруг вышел из дома и выгнал с детской площадки отъявленного наркомана, который не давал жителям дома спокойно спать. После этого к нему подошли неизвестные. В ходе беседы мужчина рассказал, что служил в ЗРВ. Однако собеседникам послышалось, что он бывший десантник. По неизвестным причинам они избили мужа автора поста, который сейчас находится в больнице.

Супруга пострадавшего пишет о том, что у мужа обнаружили сотрясение мозга. Кроме того, медики диагностировали повреждение кортикальной пластинки. На открытую рану было наложено сразу шесть швов. Несмотря на серьезные травмы, жизни пострадавшего ничего не угрожает. А вот напавшие на него парни разыскиваются полицией.

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