Африканская чума свиней выявлена в Барятинском и Масальском районах региона. Первый случай заболевания обнаружен в личном, а второй – в крестьянско-фермерском хозяйстве. В субботу было подписано распоряжение о введении карантина в этих двух районах.

Помимо объявления карантина власти региона разработали и утвердили план действий по уничтожению очагов болезни, а также предотвращению негативных последствий. К таковым относится распространение инфекции по хозяйствам всей области.

Леонид Громов, возглавляющий Министерство сельского хозяйства, заявил, что регион уже имеет опыт борьбы с данным заболеванием. Главной задачей привлекаемых санитарных служб и силовых структур – это локализация очагов инфекции и недопущение ее распространения.

Африканская чума свиней не передается человеку и не является опасной для его жизни и здоровья. Однако стремительное распространение инфекции способно привести к серьезным экономическим потерям.