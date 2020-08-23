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В Чувашии местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого.

Инцидент произошёл в городе Шумерля 20 августа вечером. Двое знакомых, 46 и 48 лет, распивали алкогольные напитки в квартире младшего мужчины. В процессе времяпровождения между ними возник конфликт, причина которая не уточняется, и 48-летний мужчина схватился за нож и дважды ударил своего знакомого в спину.

Потерпевший от полученных тяжёлых ранений скончался на месте происшествия. Обвиняемый в скором времени был задержан, решается вопрос о возбуждении его под стражу. Свою вину он признал частично. Кроме того, отмечается, что ранее он уже был судим.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств инцидента.

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