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Стефани Майер, являющаяся создательницей нашумевшей вампирской саги «Сумерки», сообщила о готовящемся продолжении истории.

Писательница заявила, что напишет еще минимум две книги. По ее словам, работа над ними уже началась, однако дата выхода пока неизвестна.

Майер также отметила, что несмотря на уже написанную первую главу новой части «Сумерек», они не являются приоритетом в ее деятельности. Писательница намеревается создать совершенно новое произведение совершенно с другой мифологией.

В первые дни августа писательница выпустила книгу «Солнце полуночи», которая стала продолжением «Сумерек». В ней Эдвард пересказывает любовную историю, подробно описанную в первой части, так, как видел ее он.

Работа над этим романом началась еще в 2008 году, но дописала его Майер только сейчас. Причиной столь длительной паузы она называет попадание фрагментов еще ненаписанного произведения в интернет.

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