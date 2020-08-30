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Американские специалисты вовсю работают над тяжелым стратегическим стелс-бомбардировщиком B-21 Raider, который военные позиционируют в качестве уничтожителя российских ЗРК С-400.

В настоящее время конструкторы трудятся над исправлением всех имеющихся ошибок у прототипа. Однако они отмечают, что сейчас новый проект является более зрелым, чем в свое время были B-2 и F-35. При его создании также используется весь накопленный опыт американского ВПК в области производства самолетов со стелс-технологией.

Благодаря доработанной конструкции воздухозаборников и улучшенной геометрии планера новинка имеет гораздо меньшую площадь рассеяния, чем у предшественника. В плане размеров она окажется меньше B-2, но при этом дальность ее полета все так же составит 11 000 километров. К тому же она будет стоить «всего» 500 миллионов долларов, что на полмиллиарда дешевле, чем цена бомбардировщика Spirit.

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